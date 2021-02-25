ABD raporu: Emri o verdi!

Konu hakkında bilgisi olan 4 yetkili, raporda Veliaht Prens MBS'nin cinayeti onaylamanın yanı sıra yüksek ihtimalle suikast emrini kendisinin verdiğinin yazdığını ifade etti.







Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin istihbaratının cinayet ile ilgili detaylı bulgularını içeren raporu kamu erişimine sunulmadan önce sadece Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.





Biden yönetimi, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Trump hükûmeti ülke ile ticari ilişkilerini korumak için zaman zaman Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini görmezden gelmişti. Biden yönetimi, bu ihlallere karşı sert bir duruş sergilemeyi hedefliyor.





Son olarak Washington Post'ta köşe yazarı olarak görev yapan 59 yaşındaki muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlanabilmesi için gereken belgeleri almaya gittiği İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda MBS ile bağlantısı olan devlet ajanları tarafından öldürüldü. Gazetecinin cesedi parçalandı ve hâlâ hiçbir kalıntısı bulunamadı.