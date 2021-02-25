Samanyolu Haber /Dünya / ABD raporu: Emri o verdi! /25 Şubat 2021 10:47

ABD raporu: Emri o verdi!

Kısa süre içinde yayınlaması beklenen 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayeti ABD istihbaratı raporunda cinayeti Suudi Arabistan'ın de-facto lideri Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın (MBS) onayladığının yazdığı belirtildi.

SHABER3.COM

Konu hakkında bilgisi olan 4 yetkili, raporda Veliaht Prens MBS'nin cinayeti onaylamanın yanı sıra yüksek ihtimalle suikast emrini kendisinin verdiğinin yazdığını ifade etti. 

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin istihbaratının cinayet ile ilgili detaylı bulgularını içeren raporu kamu erişimine sunulmadan önce sadece Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

Biden yönetimi, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Trump hükûmeti ülke ile ticari ilişkilerini korumak için zaman zaman Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini görmezden gelmişti. Biden yönetimi, bu ihlallere karşı sert bir duruş sergilemeyi hedefliyor.

Son olarak Washington Post'ta köşe yazarı olarak görev yapan 59 yaşındaki muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlanabilmesi için gereken belgeleri almaya gittiği İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda MBS ile bağlantısı olan devlet ajanları tarafından öldürüldü. Gazetecinin cesedi parçalandı ve hâlâ hiçbir kalıntısı bulunamadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD raporu: Emri o verdi! Sonraki Haber >>

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:15