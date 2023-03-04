Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'den kafaları karıştıran yeni bir açıklama daha /04 Mart 2023 14:59

İYİ Parti'den kafaları karıştıran yeni bir açıklama daha

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, ‘altılı masa’ konusunda kapının hala açık olduğunu belirterek ”Baştaki çalışma ilkelerine dönülecek olursa bu devam eder” dedi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘altılı masa’yı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine çağrı yapması sonrası tartışmalar sürüyor.

Erhan Usta, İYİ Parti liderinin hamlesiyle ilgili Habertürk yayınında şunları söyledi: ”Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi. ‘Beş genel başkanın imzasıyla karar alınabilir’ şeklindeki yaklaşım masanın ruhuna aykırı. Bu uygulama bugüne kadarkilere aykırıydı. Bugüne kadar mutabakat yerine ‘çoğunlukla karar alınabilir gibi uygulama olmadı.

Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK’te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da ‘bu tavrı sürdüreceğiz’ denirse bu devam eder. Ancak ‘çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz’ denirse olmaz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti'den kafaları karıştıran yeni bir açıklama daha Sonraki Haber >>

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

"Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm"

Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'den ilk açıklama

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

Haluk Levent: "Kızılay'ın çadır satmaması lazım ama satıyorsa da alırım"

Haluk Levent:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:41:41