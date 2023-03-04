Samanyolu Haber /Politika / Akşener, 'Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa?' sorusuna ne cevap verdi /04 Mart 2023 14:41

Akşener, 'Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa?' sorusuna ne cevap verdi

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ın aktardığına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir parti yöneticisinin "Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne diyeceğiz?" sorusu üzerine çarpıcı bir yanıt verdi.

Meral Akşener'den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını ilan ettiği açıklamasının ardından partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumunun ne olacağına ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ın "İYİ Parti GİK’ten aldığımız özel bir bilgi" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Akşener, bir İYİ Genel İdare Kurulu üyesinin "Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne yapı' diyeceğiz?" sorusu üzerine "Ona sonra bakarız" yanıtı verdi.

Balbay'ın paylaşımı şöyle:

"İYİ Parti GİK’ten aldığımız özel bir bilgi.

Bir GİK üyesi soruyor:

-Sayın Genel Başkanım, son tahlilde Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne yapın diyeceğin? (*muhtemelen yazım hatası var ve 'diyeceğiz' olacak)

Kısa bir sessizlikten sonra Akşener:

-Neyse, ona sonra bakarız!"


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