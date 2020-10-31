Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de 811 bin kaçak yapı ‘İmar Barışı’yla yasal hale gelmiş /31 Ekim 2020 13:45

İzmir'de 811 bin kaçak yapı ‘İmar Barışı’yla yasal hale gelmiş

İzmir, 6.9’luk depremle sarsıldı. Ölü ve yaralı sayısının giderek attığı depremle birlikte İzmir’de 2018 yılındaki “İmar Barışı”na rekor düzeyde yapılan başvurular gündeme geldi.

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Toplam 811 bin 453 başvurunun yapıldığı İzmir, nüfusa oranlandığında Türkiye’nin en yüksek kaçak yapı başvurusu yapılan kenti olmuştu.  

Türkiye'nin deprem riski en büyük şehirlerinden biri olan İzmir'de ruhsatsız yapı stoku da çok büyük.

Sözcü’nün haberine göre, kentsel dönüşümün bir türlü tamamlanamadığı İzmir'deki yapıların önemli bölümü hayati risk taşıyor.

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ruhsatsız yapıları yasal hale getiren “İmar Barışı”nda nüfusa oranlandığında en çok başvuru İzmir'de gerçekleşmişti.

Türkiye genelinde 10 milyon 79 bin vatandaş imar barışından yararlandı. Bir başka deyişle 10 milyondan fazla kaçak yapı yasal hale geldi. İstanbul 1 millyon 747 binle birinci sırada yer alırken ikinci sırayı 811 bin 452 başvuruyla İzmir izledi.

Ankara'da ise 459 bin başvuru yapılmıştı. İmar Barışı'ndan Hazine'ye 19 milyar 300 milyon lira para girmişti. İzmir'den devletin kasasına giden toplam para ise 2 milyar 150 milyon lira olmuştu.

İzmir'deki İmar Barışı başvurularının en yoğun olduğu ilçe yüzde 15.9’la Bornova oldu. Buca yüzde 10.9’la ikinci, Karabağlar ise yüzde 7.8’le üçüncü sırada yer aldı. Başvuruların yüzde 4.3'ü, yani yaklaşık 34 bin başvuru depremin en ağır hasar verdiği Bayraklı ilçesinde gerçekleşti. Ağır hasar alan bir başka ilçe olan Seferihisar’da ise yüzde 3 oranla yaklaşık 24 bin başvuru oldu.
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