Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de milyar dolarlık vurgun: 6 kişi tutuklandı /15 Ocak 2024 23:53

İzmir'de milyar dolarlık vurgun: 6 kişi tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. Zanlıların 1 milyar dolardan fazla parayı sahte belgelerle ülkeye giriş yapmış gibi gösterdiği belirlendi.

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İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet ekipleri Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli 4'ü gümrük memuru olmak üzere 6 şüphelinin 'suç gelirlerinin aklanması', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet', 'bilişim sistemlerine girme' suçları işlediği tespit etti.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri 6 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında 11 Ocak tarihinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği değerlendirilen 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu çıktı.

Söz konusu evlerden ayrıca 1 sahte MİT kimliği, 4 farklı seri numaraları olan 1 ABD doları, çok sayıda ziynet eşyası ve şüphelilerin kullanmış olduğu delil niteliği taşıyan dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli, 'kaçakçılıkla mücadele kanunu' kapsamında tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerin 2'sinin usulsüz nakit beyannamesi doldurttuğu belirlenirken, 4'ünün de Gümrük Memuru olduğu belirtildi.
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