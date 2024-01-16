İsrail kabinesinde çatlak büyüyor: Netanyahu ile Gallant konuşmuyor

İsrail'de ana muhalefetteki Yesh Atid'in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, partisinin toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirdi.



"UTANÇ VERİCİ BİR ALAN"



Lapid, kabine toplantılarının "hesaplaşma, kavga ve hiçbir yere varmayan tartışmalar için utanç verici bir alan" olarak kullanıldığını ifade etti.



Bakanların ordu komutanlarına karşı "kışkırtma eylemleri" yaptığını belirten Lapid, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın da birbirleriyle konuşmadıklarını kaydetti.



Lapid, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.



İKİ İSİMDEN FARKLI AÇIKLAMALAR



İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ni kimin yöneteceği konusu, Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlıklardan biri olarak öne çıkıyor.



İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından Gazze Şeridi’ni Filistinlilerin yöneteceğini söyleyen Gallant, "Gazze’deki gelecek hükümet, Gazze Şeridi’nden büyümeli. Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek. Askeri harekatın sonu siyasi bir eyleme bağlanmalı" ifadelerini kullanmıştı.



Netanyahu ise daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, savaşın hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu ve Gazze'de savaş sonrasında " bir Filistin yönetimi"nin iş başında olmasına karşı olduğunu dile getirmişti.



DEVRİLMEKTEN KORKUYOR



İsrail basını, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi’ndeki "artan hayal kırıklığının" kendisini devirmek için muhalefet partilerinin ortaklığında eyleme dönüşmesinden endişe duyduğunu yazmıştı.



PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ



Gallant, Netanyahu'nun ortak basın toplantısı teklifini reddetmiş, İsrail basınında ikili arasındaki anlaşmazlığın derinleştiği yorumu yapılmıştı.



Netanyahu'nun ekim ayında X sosyal medya platformunda yaptığı, "ordunun Hamas'ın saldırısına ilişkin istihbaratın öngörüsünde başarısız olduğuna" içerikli paylaşımını daha sonra silmesi, Savunma Bakanı Gallant ile aralarındaki gerginliğin ve anlaşmazlığın güçlü bir işaret olarak yorumlanmıştı.



İLK GERGİNLİK DEĞİL



Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlık ilk olarak "yargı reformu" adıyla bilinen hükümet programının sunulması ve kabulü sürecinde patlak vermişti. Gallant'ın ülkede büyük gösterilere sebep olan reform paketine karşı olduğu Netanyahu'ya yakın çevrelerce dile getirilmişti.