Samanyolu Haber /Gündem / 3 virüs Türkiye'yi vurdu! Bakan Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan açıklama geldi /16 Ocak 2024 00:29

3 virüs Türkiye'yi vurdu! Bakan Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara'dan açıklama geldi

Türkiye'de son günlerde artan üst solunum yolu şikâyetleri nedeniyle hastaneler ve aciller dolup taştı. 3 farklı virüsün etkili olduğu yeni salgınla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Ateş Kara açıklamada bulundu.

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Son günlerde acil servis ve polikliniklerde yoğunluğa neden olan solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına karşı art arda uyarılar geldi.

Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de etkili olan 3 virüse dikkat çekti ve halka uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Prof. Kara'nın videosunu sosyal medya hesabından paylaşıp şu ifadeleri kullandı;

*Prof. Dr. Ateş Kara hocamız, sizler için, bu aylarda üst solunum yolu şikâyetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdi ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattı.

"3 ANA FAKTÖR ÖNEMLİ"

*Sağlıklı bilgilere sahip olmanız için açıklamasının özetini ve konuşmasını paylaşıyoruz:

*Bu son aylarda çevremizde çok sayıda hasta, hastane başvurularında da artış olduğunu, çocuklarda hastalıkların nispeten fazla görüldüğünü biliyoruz.

*Söz konusu tabloda üç ana faktör etkilidir. Bu faktörlerden biri, solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür. Diğeri, İnfluenza yani griptir. Bir diğeri ise koronavirüstür.

*Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de, risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı.

ALINACAK TEDBİRLER...

*Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekânlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için, elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız.

*Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikâyetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir.
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