Aslan evinde 10'da 10 yaptı

41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.





Sarı kartlar: Dk. 32 Karimi, Dk. 45+4 Mehmet Eray Özbek, Dk. 71 Gökhan Sazdağı, Dk. 85 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 88 Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Maç bitiminde) (Mondihome Kayserispor), Dk. 52 Mertens (Galatasaray)





Trendyol Süper Lig'in 20. haftası Galatasaray-Kayserispor maçıyla kapandı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak bu sezon iç sahada 10'da 10 yapmayı başardı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26'da Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Mertens kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 57. dakikada Boa Morte attı.Konuk takım 45. dakikada Bahoken ile penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonucun ardından ligde iç sahadaki yenilmezliğini 27 maça çıkarıp bu sezon 10'da 10 yapan Galatasaray 51 puana yükselip Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Kayserispor da 29 puanla 8. sıraya geriledi.Ligin 21. haftasında Galatasaray, 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Kayserispor da 22 Ocak Pazartesi günü sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.Ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 26. dakikada skorda üstünlüğü yakaladı. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.45'te Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.İkinci yarıya baskıyla başlayan Kayserispor, 57. dakikada Torreira'nın kendi yarı sahasında yaptığı hatayı affetmedi. Geriye doğru oynayan Torreira'nın topunu Boa Morte kontrol edip ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan çektiği şutta topu filelere gönderdi: 1-1.Hakem, 82. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın çekmesiyle yerde kalan Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunu 2 dakika sonra kenara gelerek ekrandan izledi.Hakemin verdiği penaltıda topun başına Mertens geçti ve takımını 2-1 öne geçirdi.Stat: RAMS ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora ÖzkaraGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 77 Berkan Kutlu), Ndombele (Dk. 65 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 76 Baran Demiroğlu), Mertens (Dk. 87 Eyüp Aydın), Zaha, Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Kaan Ayhan)Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Karimi (Dk. 89 Yiğit Emre Çeltik), Boa Morte (Dk. 75 Carole), Mehmet Eray Özbek (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Ramazan Civelek (Dk. 75 Hayrullah Erkip), BahokenGoller: Dk. 26 Nelsson, Dk. 86 Mertens (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 58 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)12. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens, pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun uygun durumdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.45+5. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Bilal soluna uçarak topu kornere çeldi.Mücadelenin ilk yarısını İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 1-0 önde bitirdi.50. dakikada Ramazan Civelek, ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu ceza yayının sağındaki Gökhan Sazdağı'na pas vererek kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top, kaleci Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında altıpas içinde kalan meşin yuvarlağı son anda Attamah'dan önce tokatlayan Uruguaylı file bekçisi tehlikeyi önledi.54. dakikada Zaha'nın ceza sahasının ilk metresinden çıkardığı sert şutta top az farkla yandan auta gitti.58. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Orta sahada Torreira'nın kısa düşen geri pasında araya giren Boa Morte, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.68. dakikada Boey'un sağdan ortaladığı topa penaltı noktası civarındaki Mertens voleyle vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.82. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki mücadelede Barış Alper Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, önce pozisyonu devam ettirdi. Oyunun durmasının ardından VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, faul olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Mertens, sert bir vuruşla kaleci Bilal'in sağından ağları havalandırdı: 2-1.Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.