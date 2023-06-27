Samanyolu Haber /Gündem / İzmit’te otobüsle çarpışan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı /27 Haziran 2023 00:54

İzmit’te otobüsle çarpışan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı

İzmit'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı. Kazada, otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü de yaralandı.

SHABER3.COM

İzmit D-605 karayolu Çayırköy mevkiinde saat 19.30 sularında trafik kazası meydana geldi.

İzmit yönünde ilerleyen Arif Şahin idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki durakta yolcu indiren D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Arif Şahin’in babası Azmi Şahin, annesi Meliha Şahin (55), kardeşi Rabia Şahin (22) ve çocukları Mustafa Efe Şahin ile Nehir Şahini (10) bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Arif Şahin, Mustafa Efe Şahin ve Azmi Şahin’in yaralandığını, Nehir Şahin, Rabia Şahin ve Meliha Şahin’in ise hayatı kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, cenazeler hastane morguna götürüldü.

70 METRELİK FREN İZİ

Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında, yol üzerinde kontrolden çıkan otomobile ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 70 metre uzunluğunda fren izi tespit edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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