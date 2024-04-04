İzzet Özgenç, Van krizinde o ismi işaret etti: Beştepe’deki çakalın hüneridir

Bold Medya'da yer alan habere göre Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin DEM Parti Van Belediye Başkanlığı’na seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarını vermeyerek mazbatayı iptal etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.



Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, isim vermeden Van’daki mazbata kriziyle ilgili Mehmet Uçum’u işaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgenç, “Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 29.3.2024 tarihli kararı, hukuk hassasiyetiyle, vicdani kanaatin bir yansıması olarak verilmiş bir karar değildir. Bu karar, Beştepe’deki çakalın hüneridir. Bu hünerin tezahürü olarak, Yargıtay Başkanı seçimi de sürgit bir vaziyet almıştır.” ifadelerini kullandı.



UÇUM, VAN KRİZİNE ‘TAMAMEN HUKUKİ’ DEDİ, AKP’Lİ İSİMLERİ TEHDİT ETTİ



Mehmet Uçum, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Van’daki mazbata kararının hukuki olduğunu savundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uçum, YSK’nın mazbata kararını iptal etmesinin ardından yerel mahkemenin kararı eleştiren AKP’lileri de hedef alarak şunları yazmıştı: “Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder.”