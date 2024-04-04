ABD, Netanyahu'yu uyardı: Gazze'de acil ateşkes şart

Euronews'te yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Gazze'de "acil ateşkesin şart olduğunu" ve İsrail'in "gecikmeden" anlaşmaya varması gerektiğini" söyledi.



Biden, ABD'nin Gazze savaşına vereceği desteğin sivillerin ve yardım görevlilerinin korunmasına yönelik yeni adımlara bağlı olduğunun altını çizdi.



İkili, İsrail'in hava saldırılarında Gazze'de World Central Kitchen'in yedi gıda yardımı çalışanını öldürmesinden günler sonra telefonda görüştü.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, İsrail'in sivillerin zarar görmesini, insani acıları ve yardım çalışanlarının güvenliğini ele almak için bir dizi spesifik, somut ve ölçülebilir adımı duyurması ve uygulaması gerektiğini açıkça belirtti" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikasının İsrail'in bu adımları derhal atmasına ilişkin değerlendirmemizle belirleneceğini açıkça ifade etti." denildi.



ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de "İsrail tarafında değişim olmazsa, bizim tarafımızda olacak" dedi.



Biden, İsrail'i Gazze'deki operasyonları sırasında masum sivillerin ve yardım görevlilerinin öldürülmesini ve yaralanmasını önlemek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.



Afet bölgelerine acil gıda yardımı sağlamak amacıyla kurulan World Central Kitchen, aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu grup çalışanlarının ölümüne neden olan İsrail saldırılarıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.



Beyaz Saray'ın açıklamada, ABD'nin bu konuda kendi soruşturmasını yürütmeyi planlamadığı kaydedildi.



Blinken: İsrail'e desteği kesebiliriz



Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in savaşı yürütme biçiminde önemli değişiklikler yapmaması halinde Washington desteğinin kesileceğini söyledi.



Blinken, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer görmemiz gereken değişiklikleri görmezsek, politikamızda değişiklikler olacaktır" dedi.



İsrail saldırının sorumluluğunu kabul etti ancak konvoyun hedef alınmadığını ve çalışanların ölümünün kasıtlı olmadığını savundu.



World Central Kitchen ise saldırı nedeniyle İsrail ordusunu sert bir dille eleştirdi ve kurumun Gazze'deki çalışmalarına ara verdi.