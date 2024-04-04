Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş galibiyeti uzatmada kaçırdı /04 Nisan 2024 22:55

Beşiktaş galibiyeti uzatmada kaçırdı

Deplasmanda karşılaştığı Başakşehir karşısında Beşiktaş, maçın uzatma dakikalarında yediği golle bir puana razı oldu.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Beşiktaş, 16. dakikada Omar Colley ile öne geçerken, Başakşehir 90+5. dakikada Emirhan İlkkan'ın kaydettiği golle bir puanı kurtardı. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy'un, Başakşehir'de ise Krzysztof Piatek'in vuruşlarında direkler gole izin vermedi.

Ligde oynadığı son üç maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ın galibiyet hasreti dört maça çıktı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye, Başakşehir ise 43'e yükseltti.

ABOUBAKAR İLK 11'DE

Beşiktaş’ın 32 yaşındaki Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Süper Lig’de 17 maç sonra ilk 11’de başladı. Aboubakar son olarak Süper Lig’in 14’üncü haftasındaki MKE Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlamıştı. Vincent Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda siyah-beyazlı formayla 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

SANTOS'TAN İLK 11'DE DÖRT DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasının 11’ine göre Başakşehir önünde 4 değişikliğe gitti. Antalyaspor maçında oynayan Worrall, Amartey, Emrecan Terzi ve Cenk Tosun Başakşehir mücadelesinde yer almadı. Bu oyuncuların yerine Portekizli tecrübeli teknik adam; Necip Uysal, Zaynutdinov, Ghezzal ve Aboubakar’ı sahaya sürdü.

OXLADE-CHAMBERLAIN KADRODA

Uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig’de 15 maç sonra siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna yer aldı. Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan 30 yaşındaki İngiliz orta saha, 14 maç sonra müsabaka kadrosunda bulundu. Başakşehir mücadelesine yedek soyunan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Fernando Santos’un ilerleyen dakikalarda görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formasına haftalar sonra tekrar kavuşacak.
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