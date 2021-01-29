Japonya Başbakanı'ndan Olimpiyat Oyunları açıklaması

Japonya’da temmuzda başlaması öngörülen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yeniden erteleneceğine yönelik spekülasyonlara değinen Yoşihide, "Dünyaya umut ve cesaret getiren oyunları düzenlemeye kararlıyız." ifadesini kullandı.







Yoşihide, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın planlandığı üzere düzenleneceğini ve B planlarının olmadığını belirten Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile "güvenli ve emniyetli" bir etkinlik düzenlemek için temas halinde olduklarını söylemişti.Küresel ticarete de değinen Yoşihide, Japonya'nın serbest ticarete "sarsılmaz bağlılığının" altını çizdi.





Yoşihide, "Kovid-19 kaynaklı korumacı politikalarının ortasında, Japonya, serbest ve adil ekonomik alanları genişletme ve kurallara dayalı çok taraflı serbest ticaret sistemini güçlendirme çabalarında liderlik yapacak." dedi.Microsoft’un kurucusu Bill Gates, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın geleceğinin Kovid-19 aşı uygulamalarının ilerleyişine bağlı olduğunu belirtmişti.





Salgın sebebiyle tarihte ilk kez ertelenen olimpiyatlar 23 Temmuz’da başkent Tokyo’da başlayacak.Öte yandan, WEF "2021 Davos Gündemi" toplantıları bugün sona eriyor.25 Ocak'ta çevrim içi ortamda başlayan toplantılara yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldı.

Kaynak Yeniçağ: Japonya Başbakanı Yoşihide Olimpiyat Oyunları açıklaması