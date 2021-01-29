Samanyolu Haber /Teknoloji / Bilim insanlarından kritik uyarı /29 Ocak 2021 19:58

Bilim insanlarından kritik uyarı

Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation örgütü, DSÖ tarafından insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil edilen Nipah için uyardı. Araştırmaya göre virüs, yüzde 40 ila yüzde 75 arasında ölüm oranına sahip.

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Dünya koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken, bilim insanlarının yeni uyarısı 'Nipah virüsü' için geldi.

İngiliz Guardian gazetesi, yüzde 75’lik ölüm oranına sahip geniş çaplı bir pandemiye yol açabilecek yetenekte olan Nipah adlı virüs hakkında bir bilimsel araştırma yayımladı.

Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation sivil toplum örgütünün uzmanlarına göre, Nipah adlı virüsün her an enfeksiyonu tetikleme riski bulunuyor.

'HER AN PATLAYABİLİR'

The Guardian'ın haberindeki araştırmada, "Yeni salgın, ilaca dirençli enfeksiyondan kaynaklanacak" ifadesine yer verilirken, Access to Medicine Foundation Yönetici Direktörü Jayasree K. Iyer "Nipah her an patlayabilir. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir" şeklinde konuştu.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Nipah virüsü belirtisiz seyredebiliyor, aynı zamanda ciddi solunum sorunları, beyin iltihabı, beyin ödemi ve yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranına yol açabiliyor.

Nipah, insana yarasa ve domuzlardan ya da virüsün bulaştığı yemekten geçebiliyor. Hastalık ayrıca insandan insana da geçiyor. Uzmanların sözlerine göre, virüsün doğal taşıyıcısı büyük yarasalar.

Nipah virüsü, DSÖ tarafından insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil edildi.Bu hastalığın tedavisi için henüz bir ilaç veya aşı bulunmuyor.

İlaç firmalarının Nipah'a karşı ilaç geliştirme yönünde bir projesi ise henüz yok. Bunun yerine Nipah’a karşı semptomatik yoğun tedavi kullanılıyor.
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