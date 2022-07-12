Samanyolu Haber /Gündem / Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı /12 Temmuz 2022 11:12

Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı

Geçen hafta düzenlenen mitingde silahlı saldırıya uğrayan Shinzo Abe, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

SHABER3.COM

Japonya’nın en genç başkanı olan ve ülkenin bu pozisyonda en uzun süre kalan ismi olan Shinzo Abe bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Geçen hafta ülkenin batısındaki Nara’da konuşma yaptığı sırada 41 yaşındakİ Tetsuya Yamagami’nin el yapımı silahıyla vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Abe’nin cenaze töreni bugün yapıldı.

Japonya’da şok etkisi yaratan suikastta yaşamını yitiren Abe, siyah bir cenaze arabasıyla götürüldü. Binlerce insan 67 yaşında ölen Abe’ye saygısını göstermek için yol kenarında aracın geçişini izledi.

Abe’nin cenaze törenine ailesi ve yakın arkadaşları katılırken, medya mensupları ise törene alınmadı. Cenaze aracı başkent Tokyo’da tur yaparken, Nagatacho ve parlamento binası gibi yapıların önünden geçti.

Abe’nin bazı destekçileri de ünlü siyasetçinin partisi Liberal Demokrat Parti’nin merkez binası önünde bekledi. Dünya genelinde birçok ülke lideri ve devlet insanı da Abe’ye başsağlığı mesajlarını iletti. Kyodo haber ajansı liderlerden ve dünya genelinden 2 bin başsağlığı mesajı geldiğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna... Sonraki Haber >>

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:51