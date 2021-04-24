Samanyolu Haber /Gündem / Joe Biden sonunda Erdoğan'ı aradı /24 Nisan 2021 00:41

Joe Biden sonunda Erdoğan'ı aradı

Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bugün yapılması beklenen telefon görüşmesinin gerçekleşti.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemesi tartışmalara neden olmuştu.



24 Nisan’da Ermeni soykırımı iddialarını tanıma konusunda yapacağı açıklaması merakla beklenen ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan Biden’ın, taraflar arasında daha kapsamlı yapıcı ilişkilerle anlaşmazlıkların etkin biçimde çözümüne ilişkin ilgisini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada iki liderin Haziran ayındaki NATO Zirvesi sırasında ikili bir görüşme yapma konusunda mutabakata vardığı da belirtildi. Bu görüşme sırasında Biden ile Erdoğan’ın ikili ve bölgesel ilişkileri kapsamlı olarak ele alacakları belirtildi

İki cümlelik kısa açıklamada, 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınması konusunun gündeme gelip-gelmediği belirtilmedi.

Ancak Kulislere yansıyan bilgilere göre Biden Erdoğan'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyacaklarını söyledi 

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden'le yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi. 



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