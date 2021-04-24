Joe Biden sonunda Erdoğan'ı aradı

24 Nisan’da Ermeni soykırımı iddialarını tanıma konusunda yapacağı açıklaması merakla beklenen ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan Biden’ın, taraflar arasında daha kapsamlı yapıcı ilişkilerle anlaşmazlıkların etkin biçimde çözümüne ilişkin ilgisini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada iki liderin Haziran ayındaki NATO Zirvesi sırasında ikili bir görüşme yapma konusunda mutabakata vardığı da belirtildi. Bu görüşme sırasında Biden ile Erdoğan’ın ikili ve bölgesel ilişkileri kapsamlı olarak ele alacakları belirtildi





İki cümlelik kısa açıklamada, 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınması konusunun gündeme gelip-gelmediği belirtilmedi.





Ancak Kulislere yansıyan bilgilere göre Biden Erdoğan'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyacaklarını söyledi





Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi yaptı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden'le yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.











