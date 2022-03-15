Joe Biden Ukrayna için imzayı attı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri saldırılar sürerken, Ukrayna'da sivil altyapı da büyük zarar görmüş durumda. Bu kapsamda ABD yönetiminden de yeni bir adım geldi.







Evrensel'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı.

Tasarı, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların desteğiyle onaylanmıştı.Biden, bütçe tarasarısını Beyaz Saray'da düzenlediği törenle imzaladı. Buradaki konuşmasında, söz konusu fon ile Ukrayna'nın yanı sıra savaştan etkilenen komşu ülkelere de yardım yapılacağını aktardı.Ukrayna'ya son bir yılda 1,2 milyar dolarlık "savunma yardımı" yapıldığını söyleyen Biden, bu yardımları da artıracaklarını ve detaylı açıklamanın yarın geleceğini belirtti.Biden, "Bu yardımlarla Putin'in savaşının Ukrayna halkı ve bölge halkında açtığı yaraları sarmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketinde askeri yardım ve Ukraynalı mültecilerin desteklenmesi maddeleri yer alıyor.