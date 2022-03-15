Rus TV'sinde savaşı protesto eden gazeteciye verilen ceza belli oldu

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı devam ederken, Rusya içinden de savaşa karşı eleştirel sesler yükselmeye devam ediyor.





Rusya'nın farklı şehirlerinde polis müdahalesine rağmen protesto gösterileri düzenlenirken bu konuda farklı bir gelişme de TV yayını sırasında yaşandı.







Evrensel'de yer alan habere göre Rusya’da yayın yapan Kanal 1 TV’de gazeteci Marina Ovsyannikova, pazartesi akşamı "Savaşa hayır. Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Burada size yalan söylüyorlar" yazılı dövizle ekrana çıktı. Rusya’da yayın yapan Kanal 1 TV’de gazeteci Marina Ovsyannikova, pazartesi akşamı "Savaşa hayır. Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Burada size yalan söylüyorlar" yazılı dövizle ekrana çıktı.

Kanal yönetimi hemen yayını kesip başka görüntüler yayımlamaya başlarken Ovsyannikova, bugün Moskova'da mahkemeye çıkarıldı. "İzinsiz gösteri düzenlemekle" suçlanan Ovsyannikova'ya 30 bin ruble (yaklaşık 280 dolar) para cezası verildi.