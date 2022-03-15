Samanyolu Haber /Dünya / Rus TV'sinde savaşı protesto eden gazeteciye verilen ceza belli oldu /15 Mart 2022 23:19

Rus TV'sinde savaşı protesto eden gazeteciye verilen ceza belli oldu

Rusya'nın Ukrayna saldırısını elindeki bir döviz ile yayın srasında protesyo eden gazeteyice para cezası verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı devam ederken, Rusya içinden de savaşa karşı eleştirel sesler yükselmeye devam ediyor.

Rusya'nın farklı şehirlerinde polis müdahalesine rağmen protesto gösterileri düzenlenirken bu konuda farklı bir gelişme de TV yayını sırasında yaşandı.

Evrensel'de yer alan habere göre Rusya’da yayın yapan Kanal 1 TV’de gazeteci Marina Ovsyannikova, pazartesi akşamı "Savaşa hayır. Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Burada size yalan söylüyorlar" yazılı dövizle ekrana çıktı.

Kanal yönetimi hemen yayını kesip başka görüntüler yayımlamaya başlarken Ovsyannikova, bugün Moskova'da mahkemeye çıkarıldı. "İzinsiz gösteri düzenlemekle" suçlanan Ovsyannikova'ya 30 bin ruble (yaklaşık 280 dolar) para cezası verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus TV'sinde savaşı protesto eden gazeteciye verilen ceza... Sonraki Haber >>

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:36