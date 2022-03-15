Samanyolu Haber /Spor / Rusya'nın 'futbol' itirazı kabul görmedi /15 Mart 2022 23:35

Rusya'nın 'futbol' itirazı kabul görmedi

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Rusya, birçok konuda olduğu gibi futbol alanında da dünyadan izole edilmeye başlandı. Bu kapsamda Rusya Futbol Federasyon (RFS) yönetiminin yaptığı itirazın da kabul görmediği belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı kararı ülkeyi futbol alanında da yalnız bıraktı. Rus kulüpleriyle ilgili alınan karaların ardından yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonunun (RFS), UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, RFS'nin, CAS prosedürü sürerken UEFA İcra Kurulunun kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi.

Tarafların hızlandırılmış prosedürü kabul etmediği ve tahkim sürecinin devam ettiği bilgisi verildi.

RFS'nin, FIFA Konseyi kararının yürütmesinin durdurulması talebine ilişkin CAS kararının ise muhtemelen bu hafta sonunda yayımlanacağı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'nın 'futbol' itirazı kabul görmedi Sonraki Haber >>

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:50