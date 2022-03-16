Fikret Orman'a 305 milyon liralık dava

‘FİKRET ORMAN’DAN 305 MİLYON LİRAYI ALACAĞIZ’





Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile ilgili kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle yeni bir dava daha açıldı. 2 yıllık zaman aşımına karşı harekete geçen ve söz konusu davayı açan Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hissedarlarından Emre Göllü, Ozan Biber ve Çağrı Göksel adına açıklama yapan avukat Aker Çıtak, "Beşiktaş yönetiminin 9.1.2022 tarihine kadar açması gerekip açmadığı 'tazminat' davasını, BJK AŞ hissedarı 3 üyemiz yasal süresinde açtılar" dedi.Çıtak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Davayı kazanırsak 305 milyon lira Fikret Orman’dan alınıp Beşiktaş'a ödenecek. Tüm Beşiktaşlıların desteğini bekliyoruz" dedi.