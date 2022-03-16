Samanyolu Haber /Spor / Fikret Orman'a 305 milyon liralık dava /16 Mart 2022 01:26

Fikret Orman'a 305 milyon liralık dava

Fikret Orman'a Beşiktaş'ta başkanlık yaptığı dönemle ilgili olarak kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle 305 milyon liralık yeni bir dava açıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile ilgili kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle yeni bir dava daha açıldı. 2 yıllık zaman aşımına karşı harekete geçen ve söz konusu davayı açan Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hissedarlarından Emre Göllü, Ozan Biber ve Çağrı Göksel adına açıklama yapan avukat Aker Çıtak, "Beşiktaş yönetiminin 9.1.2022 tarihine kadar açması gerekip açmadığı 'tazminat' davasını, BJK AŞ hissedarı 3 üyemiz yasal süresinde açtılar" dedi.

‘FİKRET ORMAN’DAN 305 MİLYON LİRAYI ALACAĞIZ’

Çıtak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Davayı kazanırsak 305 milyon lira Fikret Orman’dan alınıp Beşiktaş'a ödenecek. Tüm Beşiktaşlıların desteğini bekliyoruz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fikret Orman'a 305 milyon liralık dava Sonraki Haber >>

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:51:09