Johnson & Johnson aşısında bir yan etki daha

Dünya çapında bildirilen 108 vakanın incelenmesinin ardından alınan kararın gerekçesinde, "Covid-19 aşısı Janssen ile GBS arasında nedensel bir ilişkinin mümkün olduğu kanısına varıldı" denildi.







Euronews'in haberine göre Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 12 Temmuz'da aşı ile sinir hastalığı arasında bir ilişki olabileceğini kabul etmiş ve sendromu aşının "nadir yan etkisi" olarak sınıflandırmıştı. Federal düzenleyiciler, aşı nedeniyle sendromu geliştirme riskinin düşük olduğunu ve aşının faydalarının hala çok daha ağır bastığı sonucuna vardıklarını açıklamıştı. Bununla birlikte uzmanlar, hastalığa yakalanma riskinin Johnson & Johnson aşısı olanlarda ABD nüfusuna göre üç ila beş kat daha yüksek olduğunu belirtiyor.





Johnson and Johnson firmasının Covid-19 aşısının AB ülkelerinde kullanımı için gerekli onay 11 Mart'ta çıktı. Tek doz olarak uygulanan aşıların AB ülkelerine dağıtımı 12 Nisan'da başladı. Ancak bir gün sonra aşının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle ABD dahil birçok ülkede kullanımına ve dağıtımına ara verildi.





Guillain-Barre Sendromu nedir?





Sinir sisteminde meydana gelen Guillain-Barre Sendromu, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olan geçici felç haline sebep olabiliyor. Kesin bir tedavisi olmayan nörolojik hastalık, yüz bin kişide bir ya da iki kişide görülüyor.





Hastaların yaklaşık yüzde 85’inin en fazla bir yıl içinde sağlığına kavuştuğu görülen nadir hastalıktan ölüm oranı ise yüzde 4 ila 7 aralığında bulunuyor.