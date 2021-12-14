Samanyolu Haber /Ekonomi / JP Morgan cephesinden Türk bankalarıyla ilgili yeni açıklama /14 Aralık 2021 20:00

JP Morgan cephesinden Türk bankalarıyla ilgili yeni açıklama

JP Morgan uzmanlarının Türk bankaları için 12 aylık fiyat hedeflerinde yükseltmeye gittiği beliritldi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre JP Morgan, Türk bankaları için 12 aylık fiyat hedeflerini yükseltirken Türk bankalarının düşük değerlemelerinin yükseliş potansiyeline işaret ettiğini söyledi.

BIST Banka Endeksi, JPMorgan’ın Türk bankaları için 12 aylık fiyat hedeflerini yükseltmesinin ardından bir ara yüzde 4,9’a varan bir yükseliş kaydetti.

YÜKSELİŞ POTANSİYELİNİ İŞARET EDİYOR

Bankanın, aralarında Samuel Goodacre’ın da yer aldığı stratejistlerine göre, Türk bankalarının düşük değerlemeleri, CEEMEA bölgesi adil değerine doğru kayda değer yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Raporda “2022’de değerlemelerin muhtemelen değişken olmaya devam edeceği ve özsermaye maliyetine bağlı kalacağı görülüyor” dendi.

Rapora göre, Türk bankaları için verilen tavsiyeler ise şu şekilde:

- Garanti tavsiyesi “piyasa üzeri getiri”; hedef fiyat: 18,50 liradan 21,50 liraya yükseltildi.

- İş Bankası, tavsiyesi “piyasa üzeri getiri”; hedef fiyat 12,70 liradan 13,60 liraya yükseltildi.

- Akbank tavsiyesi “piyasa üzeri getiri”; hedef fiyat 11,50 liradan 12,70 liraya yükseltildi.

- Yapı Kredi tavsiyesi “piyasa üzeri getiri”; hedef fiyat 6,10 liradan 6,70 liraya yükseltildi.

- Vakıfbank, tavsiyesi “nötr”; hedef fiyat 5,60 liradan 6 liraya yükseltildi.

- Halkbank, tavsiyesi “nötr”; hedef fiyat 5 liradan 6 liraya yükseltildi.
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