Samanyolu Haber /Gündem / Kaçak madende korkunç ölüm /26 Mart 2024 10:00

Kaçak madende korkunç ölüm

Zonguldak, Kilim'ledeki kaçak madende vagon ile vinç arasında sıkışan maden işçisi Muhammet Korkut hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan maden işçisi Muhammet Korkut (49) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Korkut, yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır oln madenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkut’un ağabeyinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli madenci olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olay, yine Zonguldak’taki bir kaçak kömür ocağında vagon çarpması sonucu ağır yaralanan Afgan Vezir Mohammad Nourtan adlı işçinin yakılarak öldürülmesini akılları getirdi. Eski MHP Gelik Belde Başkanı olan kaçak kömür ocağını işleten Hakan Körnöş’ün karıştığı iddia edilen olayda Afgan Vezir Mohammad Nourtan, halen nefes alıyorken hastaneye diye çıkarıldığı yolda bir yol kenarında benzinle yakılarak öldürülmüştü.
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