Moskova'daki saldırıda ölenlerin sayısı 139’a yükseldi

Rusya, IŞİD'in üstlendiği Moskova’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk toplam 139’a çıktığını açıkladı.



Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı ve Moskova’daki bir konser salonuna 22 Mart’ta gerçekleştirilen terör saldırısının ele alındığı toplantıda konuştu.



AA'da yer alan habere göre, saldırganların Crocus Belediye Salonu’nda gerçekleşecek ‘Picnic’ rock grubu konserinden önce (TSİ) 19.58’de geldiklerini ve 20.11’de binayı terk ettiklerini anlatan Bastrıkin, yakalanan saldırganların suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.



Bastrıkin, “Saldırı sonucunda 139 kişi hayatını kaybetti, 75'inin kimliği bugün belirlendi. Ölenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Ölenlerin kimlik tespiti sürüyor.” dedi.



Aleksandr Bastrıkin, 182 kişinin de yaralandığını söyledi.