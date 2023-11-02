Kaçakçılıkla mücadele yasalar sertleştirildi

Yasa tasarısıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Bugün önemli bir yasama paketini daha hayata geçirdik. Uygulamadaki ihtiyaçlar doğrultusunda, yabancılar daireleri ile sosyal yardım daireleri arasında AZR üzerinden veri alışverişini geliştiriyor ve böylece iş yüklerini azaltıyoruz” dedi. İnsan kaçakçılığıyla mücadeleye de değinen Faeser, şöyle devam etti: “İnsafsız ve vicdansızca yapılan göçmen kaçakçılığıyla mücadele, en önemli önceliğim olmaya devam ediyor. Kaçakçılık bir suçtur ve bu artık kanunda da düzenlenmiştir. Gelecekte, çoğu kaçakçılık suçu için en az bir yıl hapis cezası uygulanacak ve ölümle sonuçlanan kaçakçılık için ömür boyu hapis cezası mümkün olacak. Gelecekte polisin tüm kaçakçılık suçlarında kaçakçıların cep telefonlarını dinlemesine izin verilecek. Bu şekilde kaçakçılığın arkasındaki kişileri ortaya çıkaracak ve ağlarını dağıtacağız.”





İZLEME YETKİSİ VERİLECEK

Federal kabine, kaçakçılara yönelik cezalarda önemli artışlar öngören düzenlemeyi de kabul etti. Gelecekte, ticari veya çete temelli kaçakçılık vakalarında veya illegal silah bulundurma veya polis kontrol noktasından kaçma gibi durumlarında en az bir yıl hapis cezası uygulanacak. Polis ve savcılara gelecekte tüm kaçakçılık suçlarının takibinde telekomünikasyon izleme yetkisi tanınacak. Yeni düzenlemeye göre, taksirle ölüme sebebiyet veren kaçakçılık suçları bundan böyle müebbet hapis veya 10 ila 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılacak. (Şimdiye kadar 3 ila 15 yıl arası ceza veriliyordu). Ticari ve çete temelli kaçakçılık vakalarında ceza 3 ila 15 yıl hapis olacak.





EN GEÇ ALTI AY SONRA İŞE GİRECEK

Hükümet, sığınmacıların ve müsamaha gösterilen kişilerin iş piyasasına daha erken ve daha kolay erişimini sağlamak için de yeni düzenlemeler kabul etti. Sığınmacıların Almanya’da en erken 3, en geç 6 ay sonra işe başlamaları mümkün olacak. Bununla birlikte, güvenli ülkeden gelenler bu hakların dışında tutulacak. Mümkün olduğunca çok sayıda kişinin istihdamını mümkün kılmak amacıyla gerekli asgari haftalık çalışma süresi 36 saatten 20 saate indirilecek. Ancak, iş gücü piyasasına kalıcı olarak girebilmek için bu durumdan etkilenen kişilerin kendi geçimlerini sağlayabilmeleri gerekiyor.