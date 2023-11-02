Eski Başbakanlık uçağında yakalanan kokain ile ilgili yeni gelişme

Türkiye’de kurulu ACM Havayolları şirketine kayıtlı jette 1,3 ton kokain yakalanmasıyla ilgili olayda Brezilya’da yürütülen soruşturmanın 3 bin 600 sayfalık evrakı mahkemeye ulaştı.





Mahkeme heyeti, evrakın tercümesinin yapılmamış olması nedeniyle tüm delillerin toplanmadığını aktardı ve şirketin patronu Şeyhmus Özkan ve pilot Veli Demir’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.





Brezilya’dan gelen evrakların tercümesinin yapılmasına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 28 Şubat 2024’te yapacak.





Küçükçekmece 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Ekim’de görülen sekiz sanıklık davanın dördüncü duruşmasında tutuklu olarak yargılanan patron Şeyhmus Özkan ve pilot Veli Demir hazır bulundu. Duruşmada Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün adli yardımlaşma talebiyle Brezilya’da yürütülen soruşturmayla ilgili 3 bin sayfalık dosyanın mahkemeye gönderildiği aktarıldı.





‘Evraklarda Özkan’ın ismi yok’









Şeyhmus Özkan’ın avukatı Serkan Sarıyaprak, müvekkilinin Brezilya’daki dosyanın şüphelisi olmadığını aktararak “Şüpheli olmadığına dair savcılık imzalı yazıyı mahkemeye sundum. Dolayısıyla Brezilya’dan gelen 3 bin 600 sayfa evrakta müvekkilin ismi de yok. Evraklar PDF olarak gönderildiği için isim arattırdığınızda zaten bu durum anlaşılıyor” dedi.





Avukat Sarıyaprak, Özkan’ın tahliye edilmesini, mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti.





Pilot Veli Demir’in avukatı Yasin Demirtaş da Brezilya adli makamlarımdan gelen evrakların bir kısmını daha önce mahkemeye sunduklarını hatırlatarak “Bu bölümde savcının Veli Demir hakkındaki soruşturmanın kapatılması talebi yer alıyordu” dedi. Avukat Demirtaş, müvekkilinin tahliye edilmesini, mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.









Savcı tutukluluğun devamını istedi





Duruşma savcısı da evrakların tercümesinin yaptırılmasını talep etti. Tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini göz önünde bulunduran savcı, ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığı, eylemin işleniş biçimi, atılı suçun kanunda öngörülen ceza miktarı, sanıkların lehine değişiklik olmaması’ gibi sebeplerle tutukluluğun devamına karar verilmesini talep etti.





Tercüme yapılacak





Mahkeme de, Brezilya’dan gelen dosyanın tercüme edilmesine karar verdi. Heyet, evrakın tercümesinin henüz yapılmamış olması nedeniyle tüm delillerin toplanmadığını aktardı. Eylemin işleniş biçimi, atılı suçun kanunda öngörülen ceza miktarı gibi gerekçelerle Şeyhmus Özkan ve Veli Demir’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 28 Şubat 2024’te yapılacak.





Ne olmuştu?





Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı’nda ACM Havayollarına ait TC-GVA kuyruk tescilli jette 4 Ağustos 2021’de 24 valiz içinde 1,3 ton kokain yakalanmıştı. Jeti Belçika’ya gitmek üzere kiralayan tek yolcu İspanyol Gonzales Valdes ve Türk pilot Veli Demir tutuklanmıştı. ACM Havayolları bu jeti 2017’de Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan satın almıştı. Jet, daha önce başbakanlık VIP uçak filosunda bulunuyordu.





Bavulların sahibi olduğu iddia edilen yolcu Valdes, 24 Ekim 2021’de tutulduğu cezaevinde öldü. Ölüm nedeninin ‘kanser’ olduğu belirtildi. Pilot Demir de 10 Kasım 2021’de yurt dışına çıkışı yasaklanarak tahliye edilmişti. Demir, 16 Aralık’ta bu yasağın da kaldırılması üzerine 26 Aralık’ta Türkiye’ye gelmişti. Demir’in ardından şirketin sahibi Şeyhmus Özkan, eşi Leyla Özkan’ın aralarında bulunduğu toplam yedi kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli altı kişi serbest bırakılırken Şeyhmus Özkan tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Özkan serbest bırakıldıktan sonra kendisine ait olduğu belirtilen Instagram sayfasında o dönem İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu ile yan yana oldukları bir fotoğraf paylaşılmıştı.





Özkan, savcılığın karara itiraz etmesi üzerine 31 Aralık 2021’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.





İddianamede, havayolları şirketinin sahibi Şeyhmus Özkan’ın da aralarında bulunduğu sekiz şüpheliye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçlaması yöneltildi.





Duruşmalar 28 Aralık 2022’de başladı. Mahkeme, Özkan ve pilot Demir’i ‘kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin varlığı’ gerekçesiyle tutuklu yargılıyor. Davanın 12 Nisan’da görülen ikinci duruşmasında pilot Demir’in Brezilya’daki avukatı olan Fortaleza Üniversitesi’nden ceza profesörü Nestor Santiago tanıklık yaptı. Pilot Demir hakkındaki soruşturmanın Brezilya’da kapandığını söyleyen Santiago, kokainin jete ‘Brezilya’nın Pablo Escobar’ı olarak bilinen Sergio Roberto De Carvalho’nun talimatıyla yüklendiğini, tutuklu sanıkların da bu durumdan haberdar olmadığını aktardı. Carvalho, Macaristan’da tutuklu bulunuyor.