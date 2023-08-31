Samanyolu Haber /Gündem / Kaçtı ama kurtulamadı! Vahşet devam ediyor /31 Ağustos 2023 21:41

Kaçtı ama kurtulamadı! Vahşet devam ediyor

Türkiye'de kadına yönelik vahşet devam ediyor. Bu kez adres Bursa oldu. 45 yaşındaki Leyla Kaya, otomobilde tartıştığı ve araçtan inerek kaçmaya çalıştığı eşi H. Kaya (55) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Talihsiz kadının son anları kameralara yansıdı.

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Osmangazi ilçesinde otomobille seyir halinde olan H. Kaya ile eşi Leyla Kaya arasında tartışma çıktı.

H. Kaya’nın bir an yavaşlamasını fırsat bilen Leyla Kaya, otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan eşi, cebinden çıkardığı bıçakla Leyla Kaya’yı bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Leyla Kaya kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredekiler H. Kaya’yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

H. Kaya. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken Leyla Kaya ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan H. Kaya, emniyete götürüldü.



KOŞUŞTURMA ANI KAMERADA

Öte yandan Leyla Kaya’nın, otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; yavaşlayan otomobilden inip kaçmaya başlayan Leyla Kaya’nın, kocası tarafından yakalandığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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