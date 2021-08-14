Kaddafi için insan avı başladı!

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi New York Times'a verdiği röportaj ile ortaya çıkmıştı. New York Times Beyrut bürosu eski şefi Robert F. Worth'a konuşan oğul Kaddafi, Libya'yı geri almak istediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da sık sık görüştüğünü dile getiren oğul Kaddafi, hakkında Libya Askeri Savcılığı yakalama kararı çıkarmıştı. Yakalama kararının ardından ülkedeki paralı askerler Kaddafi'yi yakalamak için insan avı başlattı.





Rus TASS haber ajansına konuşan bir askeri kaynak, yabancı paralı askerlerin ve silahlı grupların Kaddafi'yi bulmaya ve yakalamaya çalıştığını söyledi.





İsmini açıklamayan askeri kaynak, "Ülkenin batısında faaliyet gösteren Libyalı silahlı gruplar ve yabancı paralı askerler Seyfülislam Kaddafi için insan avı ilan etti. Onu arıyorlar ve onu yakalamaya çalışıyorlar." dedi.





Haziran 2017'de Seyfülislam, Libya parlamentosunun genel af tasarısını kabul etmesinden sonra hapisten çıktı. Muammer Kaddafi'nin destekçileri oğul Kaddafi'yi yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermek istiyor.