Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti

Güvenlik yetkilileri, Taliban'ın Şerene, Esed Abad ve Gardiz kentlerine yönelik saldırılarını dün gece saatlerinde artırdığını belirtti.



Söz konusu kentlerin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini bildiren yetkililer, güvenlik güçlerinin kentlerden geri çekildiğini kaydetti.

Öte yandan dün sabah saatlerinde başkent Kabil'in komşusu Logar, güneyindeki Zabul ve Uruzgan vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan ve merkezindeki Daykundi vilayetlerine bağlı bazı ilçeler de Taliban kontrolüne geçti.

Badahşan Milletvekili Abdul Şukur Vakıf Hakimi, Taliban'ın Badahşan'ın Kiran ve Mincan ilçesini ele geçirdiğini belirtti.

Daykundi İl Şura Vekili Gayratullah Cevahiri de Taliban'ın Daykundi'nin Kecran ve Navemiş ilçelerini kontrolü altına aldığını kaydetti.



