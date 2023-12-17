Samanyolu Haber /Gündem / Kadıköy'de faciadan dönüldü: Şiddetli rüzgar inşaat panelini devirdi /17 Aralık 2023 02:07

Kadıköy'de faciadan dönüldü: Şiddetli rüzgar inşaat panelini devirdi

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle, yıkılacak olan 5 katlı binanın etrafındaki 4 metrelik inşaat paneli kaldırıma devrildi. O anda kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

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İstanbul Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında, iddiaya göre, cadde üzerinde yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırıma devrildi. O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binanın ve devrilen panelin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan çok sayıda skuter devrilen panelin altında kaldı.

Tedbir amaçlı binanın yanındaki sokağın bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, devrilen paneli kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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