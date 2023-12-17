Netanyahu: Askeri seçenekten başka şansımız yok

VOA Türkçe'de yer alan habere göre İsrail’de televizyon kanalları tarafından canlı yayınlanan basın toplantısında konuştu. İsrail Başbakanı operasyonların devam edeceğini söyledi.



Kameraların karşısına İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’la birlikte geçen Netanyahu, "Rehinelerimizi geri almak için askeri ve siyasi çabalarımızı sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. Askeri baskı hem rehinelerin iadesi hem de zafer için gereklidir. Askeri baskı olmasaydı, kaçırılan 110 kişinin serbest bırakılmasını sağlayamazdık. Bundan başka elimizde hiçbir şey yok" dedi.



İsrail Başbakanı kendilerine ateşkes yapın ve askerlerinizi Gazze’den çekin talebinin de geldiğini ancak bunu yapmayacaklarını söyledi.



İsrail gizli servisi MOSSAD başkanının Katar Başbakanı’yla görüşmesine ilişkin soruya da net yanıt vermekten kaçınan Netanyahu, Katar’la ilgili aslında ciddi eleştirileri olduğunu ancak şu anda amaçlarının rehinelerini kurtarmak olduğunu söyledi.



Savunma Bakanı Gallant da askeri operasyonları savundu ve rehinelerin askeri baskı neticesinde serbest kaldığını iddia etti. Gallant, “Bu Hamas'ın sadece güçten anladığını gösteriyor" dedi. İsrail Savunma Bakanı ayrıca "Bu savaşta olan her şeyin, hem başarıların hem de hataların sorumluluğunu taşıyorum” diye konuştu.



Gallant, 3 İsrailli rehinenin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak da "Bu olay hatırladığım en trajik olaylardan biri çünkü farklı bir sonuçtan bir adım uzaktaydık.Üç rehinenin öldürülmesi ciddi hatalardan kaynaklandı” dedi.