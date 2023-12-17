Katar ve Mossad, Gazze’de yeniden ateşkesi görüşüyor

İsrail gizli servisi MOSSAD’ın Başkanı David Barnea ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdülrahman El Tani arasında Gazze’de yeni bir ateşkes için görüşmeler yapıldığı doğrulandı. İki ismin Cuma günü Avrupa’da bir araya geldikleri ateşkes ile rehine takası konusunu ele aldıkları kaydedildi.



Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Mossad Başkanı ile Katar Başbakanı’nın bugün Norveç’in başkenti Oslo’da buluşacağını yazdı. Al Jazeera’ya göre Doha, görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.



WSJ ise görüşmelerden haberdar kaynaklara dayanarak, Hamas içindeki olası şartlara ilişkin anlaşmazlıklar dahil olmak üzere önemli engellerin yeni bir anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasını engellediğini yazdı.



Daha önce Reuters’in esir takası pazarlıklarının yeniden başlatılması yönünde bir istek olup olmadığı sorusuna bir Hamas yetkilisi “bildirilecek yeni bir şey olmadığı” yanıtını verdi.



Geçen hafta üst düzey Mossad yetkililerinin görüşmeler için Katar’a gitmesi planlanmıştı, ancak Başbakan Benyamin Netanyahu rehinelerin ailelerini kızdırma pahasına ziyareti iptal etti. İsrailli rehinelerin ailelerinin yaptığı açıklamada, “Kayıtsızlık ve çıkmazdan bıktık” tepkisi verildi. David Barnea ile Başbakan Muhammed bin Abdülrahman Al Tani arasındaki görüşme, Kasım ayı sonunda yedi günlük ateşkesin sona ermesinden bu yana İsrail ve arabuluculuk yapan Katar’dan üst düzey yetkililer arasında yapılan ilk görüşme oldu.



Öte yandan İsrail Cumartesi günü Mısırlı iki güvenlik kaynağı da İsrailli yetkililerin artık ateşkes ve Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelere karşılık Filistinli mahkûmların takası için çalışmaya daha istekli göründüğünü söyledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun televizyonda yayınlanacak bir açıklama yapacağının duyurulmasının da olası bir ateşkesin işaret olarak yorumlandığı ifade ediliyor.



İsrail bir yandan da Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanlarına aralıksız devam ediyor. Cumartesi günü de Gazze Şeridi’nde sivillerin kaldığı YMCA binasının vurulması sonucu binada bulunan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtiliyor. Gazze’de bir kilisede rehine olarak tutulan iki Hristiyan kadının da bir İsrail askeri tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı. Kilisenin açıklamasının ardından İsrail ordusu henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Filistin WAFA haber ajansı Cebaliye kampının hedef alınması neticesinde de 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yardım kuruluşları yetkilileri çok sayıda kişinin de yıkılan binaların altında kaldığını belirtiyorlar.