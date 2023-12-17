Samanyolu Haber /Politika / İnce: İmamoğlu’nu destekleyeceğimizi açıkladım, CHP’de korku ve endişe başladı /17 Aralık 2023 00:13

İnce: İmamoğlu’nu destekleyeceğimizi açıkladım, CHP’de korku ve endişe başladı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İstanbul yerel seçiminde Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı almalarının ardından CHP’de korku ve endişe başladığını iddia etti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesini ziyaret etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, belediye meydanında konuşma yapan Muharrem İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.

İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış" dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez" dedi.

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP’de korku ve endişenin başladığını savunan İnce, "Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket" diye konuştu.

Muharrem İnce konuşmasının ardından Nazilli Tarım Fuarı'ndaki stantları inceledi ve Uzun Çarşı’da esnafı ziyaret etti.
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