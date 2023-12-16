Samanyolu Haber /Ekonomi / "İstanbul'da ev kiralayamadık" demişti; Hafize Gaye Erkan'ın maaşı ortaya çıktı /16 Aralık 2023 23:34

"İstanbul'da ev kiralayamadık" demişti; Hafize Gaye Erkan'ın maaşı ortaya çıktı

Hafize Gaye Erkan, yüksek kira fiyatları nedeniyle annesinin yanına taşınmıştı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın maaşı ortaya çıktı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ek ödemeler hariç brüt maaşı 161 bin lira olduğu ortaya çıktı. Erkan, yüksek kira fiyatları nedeniyle annesinin yanına taşındığını açıklamıştı.

Erkan, 14 Şubat 2022 tarihinde dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan ABD'li March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu'na girmişti. Erkan'ın, March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu'nda görev yaparken, yılda 1 milyon dolar, ayda ise yaklaşık 85 bin dolar kazandığı ifade ediliyordu.

Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından maaşı 161 bin liraya düşürüldü. Bu durum, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Erkan'ın yüksek kira fiyatları nedeniyle annesinin yanına taşındığını belirtirken, maaşı 161 bin lira olan bir kişinin nasıl ev bulalamadığını sorguladılar. Erkan, bu tartışmalara yanıt vermedi.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Erkan, 1979 yılında İstanbul'da doğdu.

Türk ekonomist, bankacı ve mühendis olan Erkan, 14 Şubat 2022 yılında dünyanın en büyük sigortacılık şirketlerinden ABD'li March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Türkiye'de Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından Erkan, 2023 Haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine atandı.

Erkan, dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'ta '2024'te takip edilmesi gereken kadınlar' listesinde yer aldı.
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