Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de 'beyaz bayrak' itirafı: 'Yanlışlıkla öldüler' /17 Aralık 2023 09:55

İsrail'de 'beyaz bayrak' itirafı: 'Yanlışlıkla öldüler'

İsrailli bir ordu yetkilisi, Gazze Şeridi’nde İsrail askerleri tarafından “yanlışlıkla” öldürülen 3 esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdıklarını açıkladı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanı sürüyor. İsrail ordusunun sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, bölgede esir tutulan İsraillilerde hedef oluyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari’nin dün yaptığı 3 İsrailli esirin “yanlışlıkla” öldürüldüğü açıklaması İsrail'de büyük tepkiye neden olurken, İsrailli bir yetkili daha şoke eden bir açıklama yaptı. İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisi, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde öldürülen 3 İsrailli esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdığını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre telefonla gazetecilere açıklama yapan yetkili, “Esirlerin hepsi gömleksizdi ve ellerinde beyaz bir bez asılı sopa vardı. Asker, tehdit olarak algılayarak ateş açtı. İki esir hemen orada öldü, diğeri ise yaralı olarak bir binaya sığındı fakat binadan çıktığı anda bir asker tarafından 3. esir de öldürüldü” dedi.

IDF Sözcüsü Hagari dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını, ardından da askerlerin esirlere ateş açtığını duyurmuş, öldürülen esirlerin isimlerini Yotam Haim, Samer Talalka olarak açıklarken, 3. esirin ismini ailesinin talebi üzerine belirtmemişti.
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