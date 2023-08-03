Kadın cinayetleriyle ilgili ürküten tablo

Sözcü'de yer alan habere göre Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleri verilerinin yer aldığı 2023 Temmuz Ayı Raporu'nu dün yayınladı. Rapora göre, Nisan'da erkekler 25 kadın cinayeti işledi, 9 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.



18 KADININ ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ



Rapora göre, 25 kadından; 6'sı boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için, 1'i failin aldatmasının ortaya çıkması bahanesi ile öldürüldü. 18 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.



“YÜZDE 32'Sİ EVLİ OLDUĞU ERKEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ”



Nisan ayında kadınların yüzde 32'si evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Öldürülen 25 kadının 8'i evli olduğu erkek, 7'si birlikte olduğu erkek, 3'ü eskiden evli olduğu erkek, 2'si oğlu, 1'i akrabası, 1'i babası, 1'i tanıdığı biri tarafından katledildi. 2 kadını öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemedi.



“KADINLARIN YÜZDE 48'İ EVLERİNDE KATLEDİLDİ”



Öldürülen kadınların 12'si evinde, 4'ü sokakta, 2'si otelde, 2'si arabada, 1'i arazide, 1'i ıssız yerde, 1'i işyerinde, 1'i su ve kenarında öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Rakamlar öldürülen kadınların yüzde 48'inin evlerinde katledildiğini ortaya koydu. Katledilen kadınların yüzde 64'ü ateşli silah ile öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 16'sı ateşli silahlarla, 5'i kesici aletlerle, 1'i darp edilerek, 3'ü boğularak katledildi.



İL İL VEFAT SAYISI



Temmuz ayında; İstanbul'da 5, Nevşehir'de 3, Ankara, Mersin ve Manisa'da 2, Hatay, Samsun, Antalya, Mardin, Batman, İzmir, Bursa, Karaman, Çorum, Malatya'da birer kadın katledildi.