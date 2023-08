Akbelen'i talan eden YK Enerji, işçilerin maaşlarını ödemedi; direniş başladı

Türkiye, günlerdir Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'ndaki doğa talanını konuşuyor.

Katliam tüm Türkiye'de tepkilere neden olurken; YK Enerji ve Muğla Valiliği, katliamı meşrulaştırmaya çalışmış, valilik talana karşı çıkan halkı provokatörlükle suçlamıştı.











LİMAK ve İC ICTAŞ ortaklığında kurulan YK Enerji'nin işlettiği Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali için yapıldığı öne sürülen maden genişletme çalışmaları nedeniyle on binlerce ağaç katledilirken; katliamına direnen halk, polis ve jandarmanın sert müdahalesi ile karşılaşmıştı.Tepkiler arttığı günlerde ise YK Enerji, şirket bünyesinde çalışan işçiler adına gazetelere ve basına verdiği ilanda "Bizler 35 yıldır, evlerimize ekmek götürmek ve ailelerimize bakmak için gece gündüz demeden çalışan enerji ve maden işçileriyiz. Milas'ta ülkemizin enerjisine enerji katmak için yer altı zenginliğimizi değere dönüştüren emekçileriz. Evleri, okulları, hastaneleri, turizm tesislerini, yolları; ülkemizin dört bir yanını aydınlatan eller bizde. Işığın yandığı her evde bizlerin emeği ve alın teri var. Maden sahalarını rehabilite eden, yeniden ormana, zeytinliğe dönüştüren, 3 milyon fidanı toprakla buluşturan, can suyunu veren bizleriz. Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği olan santraller ile ilgili bizim de söyleyecek sözümüz var. Bu sese kulak verin! Ekmek teknemiz santrallere sahip çıkmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Kendi geleceğimizi, ülkemizin kaderini başkalarının belirlemesine izin vermeyeceğiz. Bizler; Bu toprakların çocuklarıyız. Bu bölgenin insanlarıyız. İkizköy'ün, Çamköy'ün, Dereköy'ün, Türkevleri'nin, Milas'ın YK Enerji emekçileriyiz" denilmişti.