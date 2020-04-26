Kaftancıoğlu, AKP'li isme böyle cevap verdi...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, limon üreticisi kılığına girerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kumpas kurmak isteyen iki kişiyle ilgili olarak “CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?” diyen Mersin AKP İl Başkanı Cesim Ercik'e “Anlaşılan teşkilatınız sizi dinlemek yerine başka parti il başkanlarından talimat alıyor” diyerek yanıt verdi.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, limon üreticisi kılığına girerek, Ekrem İmamoğlu'na “yalan haber tuzağı” kurmak isteyen iki kişiyle ilgili olarak basın açıklaması düzenleyerek, konuyla ilgili kendini hedef alan AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'e Twitter üzerinden yanıt verdi.





Çekilen videonun “kumpas” olduğunu öne süren ve “CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?” diyen Mersin AKP İl Başkanı Cesim Ercik için Kaftancıoğlu, “Anlaşılan teşkilatınız sizi dinlemek yerine başka parti il başkanlarından talimat alıyor” dedi.





Kaftancıoğlu’nun açıklaması şu şekilde:





“İstanbul örgütümüzde sözünü dinleten bir il başkanı olduğumu biliyordum ama Mersin Akp örgütüne talimatla video çektirebilecek derece etkin olduğumdan haberdar değildim açıkcası. Anlaşılan teşkilatınız sizi dinlemek yerine başka parti il başkanlarından talimat alıyor:) Hahaha”



