Kaftancıoğlu Çağlayan Adliyesi'nde: Tutuklanması bekleniyor

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012’deki sosyal medya paylaşımlarına verilen hapis cezasının bir bölümünü onaylayarak, 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.





CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre; İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşti ve mahkeme kararı infaza gönderildi.





Kaftancıoğlu, bugün saat 11:30’da gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesine gitti. Kaftancıoğlu'nun prosedür gereği cezaevine girip aynı gün içinde çıkması bekleniyor.





'DÜŞMANLIK SİZDE KALSIN'





Kaftancıoğlu, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giderken sosyal medya hesabından “Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende” paylaşımını yaptı.





Kaftancıoğlu’nun mesajı şöyle:





“Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende. İftira, hakaret, küfür, yalan dolanla iş yapanlara düşmanlık edersem eğer size benzerim ki hayatta en korktuğum şey bu olsa gerek. Canlı, doğa ve vatan sevgimi ölçmeye ise ne aklınız ne de ufkunuz yeter.”