Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu’nun corona testi negatif çıktı! /10 Eylül 2020 20:30

Kaftancıoğlu’nun corona testi negatif çıktı!

CHP’den yapılan açıklamada İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun son yapılan corona virüsü testi sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

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Kaftancıoğlu’nun klinik şikayetleri üzerine yapılan muayenesi sonrası ileri tetkik yapılmasına karar verildiği ve tetkikler sonuçlanıncaya kadar tedbir amacıyla çalışmalarına evden devam edeceği ifade edildi.

CHP, klinik şikayetleri nedeniyle muayene olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun COVID-19 testi sonucunu paylaştı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun son yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştır.

* Ortaya çıkan klinik şikayetleri üzerine yapılan muayenesi sonrası ileri tetkik yapılmasına karar verilmiştir.

* Sayın Kaftancıoğlu tetkikler sonuçlanıncaya kadar tedbir amacıyla çalışmalarına evden devam edecek olup sağlık durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
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