Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş'ı bu kez de fırtına vurdu: Ölü ve yaralılar var /20 Nisan 2023 16:37

Kahramanmaraş'ı bu kez de fırtına vurdu: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş Pazarcık'ta şiddetli fırtına nedeniyle çadır kentler zarar gördü. Binalardan kopan parçalar sonucu bir çocuk yaşamını yitirdiği bildirildi.

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6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ı bu kez de fırtına vurdu. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan AFAD çadır kentinin olduğu bölgede çıkan fırtına nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ELEKTRİK KESİLDİ
Fırtınadan Belman çadır kent başta olmak üzere birçok yer etkilendi. Pazarcık genelinde elektrik kesilirken, çatı düşmeleri sonucu pek çok yerde yollar kapandı. Binalardan kopan parçalar çadırlara saçıldı. Yurttaşlar belirsizlik içerisinde bekliyor.

Çıkan fırtınada çadır kentin neredeyse tamamı zarar görürken; birçok çadır da olduğu yerden sökülerek etrafa yayıldı.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
soL'da yer alan bilgiye göre, yerlerinden çıkan çadırların ve bağlı olduğu metal aksamlar ve çevredeki diğer materyallerin savrulmasından kaynaklanan birçok yaralanma meydana gelirken, yaralananlar arasında çocukların da olduğu ve ağır yaralanan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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