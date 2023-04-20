İftar Zamanı`nın bugünkü konuğu İsmet Macit

Ramazan ayı boyunca canlı yayınlarla izleyicisinin karşısına çıkan İftar Zamanı, bu kez İsmet Macit'i misafir edecek.
Kur`an-ı Kerim ve özel duaların yanında İsmet Macit ile;
- Efendimiz sav`ın Bayramlarını,
- O`nun (sav) kriz yönetimini,
- Hayatındaki uygulamalarının günümüze uyarlamasının nasıl olması gerektiğini,
- O`nun (sav) ümidini nasıl diri tuttuğunu,
- Siyer penceresinden bakıldığında kötülükle iyiliğin mücadelesinin nasıl bittiğine bakılacak.
Programda ayrıca yine dünyanın farklı köşelerine özel bağlantılar yapılacak. ABD`den Bulgaristan`a, Kanada´dan Romanya`ya, Almanya`dan Fransa ve Avustralya`ya uzanıp Ramazan coşkuları paylaşılacak, iftar sofralarına konuk olunacak. Ve müzisyen Metin Haboğlu’nun canlı müzikleriyle yine programa renk katacak.
Programa MC EU TV'nin yanı sıra https://www.youtube.com/watch?v=xJ1UojTJT3k adresinden de ulaşılabilir. Program ayrıca Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarından da izleyicilerine ulaşacak.
Programın yayın saatleri ise şu şekilde:
İSTANBUL :18.00
BERLİN :17.00
NEW YORK :11.00