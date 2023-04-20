İftar Zamanı`nın bugünkü konuğu İsmet Macit

Ramazan ayı boyunca canlı yayınlarla izleyicisinin karşısına çıkan İftar Zamanı, bu kez İsmet Macit'i misafir edecek.





Kur`an-ı Kerim ve özel duaların yanında İsmet Macit ile;







- Efendimiz sav`ın Bayramlarını,

- O`nun (sav) kriz yönetimini,

- Hayatındaki uygulamalarının günümüze uyarlamasının nasıl olması gerektiğini,

- O`nun (sav) ümidini nasıl diri tuttuğunu,

- Siyer penceresinden bakıldığında kötülükle iyiliğin mücadelesinin nasıl bittiğine bakılacak.





Programda ayrıca yine dünyanın farklı köşelerine özel bağlantılar yapılacak. ABD`den Bulgaristan`a, Kanada´dan Romanya`ya, Almanya`dan Fransa ve Avustralya`ya uzanıp Ramazan coşkuları paylaşılacak, iftar sofralarına konuk olunacak. Ve müzisyen Metin Haboğlu’nun canlı müzikleriyle yine programa renk katacak.







Programa MC EU TV'nin yanı sıra https://www.youtube.com/watch?v=xJ1UojTJT3k adresinden de ulaşılabilir. Program ayrıca Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarından da izleyicilerine ulaşacak.





Programın yayın saatleri ise şu şekilde:





İSTANBUL :18.00



BERLİN :17.00

NEW YORK :11.00