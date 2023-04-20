Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı`nın bugünkü konuğu İsmet Macit /20 Nisan 2023 16:56

İftar Zamanı`nın bugünkü konuğu İsmet Macit

Ramazan'ın son gününde, MC EU TV'de yayınlanan İftar Zamanı programının konuğu İsmet Macit olacak.

SHABER3.COM

Ramazan ayı boyunca canlı yayınlarla izleyicisinin karşısına çıkan İftar Zamanı, bu kez İsmet Macit'i misafir edecek. 

Kur`an-ı Kerim ve özel duaların yanında İsmet Macit ile;  

- Efendimiz sav`ın Bayramlarını,
- O`nun (sav) kriz yönetimini,
- Hayatındaki uygulamalarının günümüze uyarlamasının nasıl olması gerektiğini,
- O`nun (sav) ümidini nasıl diri tuttuğunu,
- Siyer penceresinden bakıldığında kötülükle iyiliğin mücadelesinin nasıl bittiğine bakılacak. 

Programda ayrıca yine dünyanın farklı köşelerine özel bağlantılar yapılacak. ABD`den Bulgaristan`a, Kanada´dan Romanya`ya, Almanya`dan Fransa ve Avustralya`ya uzanıp Ramazan coşkuları paylaşılacak, iftar sofralarına konuk olunacak. Ve müzisyen Metin Haboğlu’nun canlı müzikleriyle yine programa renk katacak. 

Programa MC EU TV'nin yanı sıra https://www.youtube.com/watch?v=xJ1UojTJT3k adresinden de ulaşılabilir. Program ayrıca Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarından da izleyicilerine ulaşacak. 

Programın yayın saatleri ise şu şekilde: 

İSTANBUL :18.00
BERLİN :17.00
NEW YORK :11.00
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İftar Zamanı`nın bugünkü konuğu İsmet Macit Sonraki Haber >>

Muhammet Yakut 6. videoda açtı ağzını yumdu gözünü

Muhammet Yakut 6. videoda açtı ağzını yumdu gözünü

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Bayram yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti

Bayram yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron fena yuhalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron fena yuhalandı

Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı

Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

4 hafta arayla iki farklı kare

4 hafta arayla iki farklı kare

Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:41:24