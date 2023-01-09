Samanyolu Haber /Gündem / Kaliforniya'da sel ve fırtınadan dolayı 560 binden fazla ev elektriksiz kaldı /09 Ocak 2023 16:51

Kaliforniya'da sel ve fırtınadan dolayı 560 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Yılbaşından bu yana en az altı kişinin şiddetli sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle hayatını kaybettiği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yüzbinlerce ev ve iş yerinin hala elektriksiz olduğu belirtildi.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle yüzbinlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

The Guardian’ın haberine göre; Kaliforniya’da 560 binden fazla evin hala elektriksiz olduğu belirtildi. Kuzey Kaliforniya’da yılbaşından bu yana en az altı kişinin şiddetli hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kaliforniya’da şiddetli hava koşullarının 19 Ocak’a kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Eyalette son zamanlardaki şiddetli yağmurlar; nehirlerin ve derelerin taşmasına, cadde ve otoyollarda sellere yol açmasına ve araçların, evlerin ve işyerlerinin sular altında kalmasına neden oldu.
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