Samanyolu Haber /Sağlık / Kalp krizi, beyin hasarını hızlandırıyor /04 Haziran 2023 15:39

Kalp krizi, beyin hasarını hızlandırıyor

JAMA Neurology'da yayınlanan araştırma, kalp krizinin ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine neden olabileceğini gösterdi.

SHABER3.COM

United Press International'ın (UPI) haberine göre bilim insanları, kalp krizinin ani bilişsel sorunlara yol açmadığını ancak ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarının normalden daha hızlı gerilemesine sebep olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, kalp krizinin beyin fonksiyonlarının üzerindeki etkisini görmek için 50 yıl boyunca yürütülen çalışmaları inceleyerek 1971-2019 döneminde yetişkinlerle gerçekleştirilen 6 çalışmanın analizini yaptı.

Araştırmanın yazarları, kalp krizinden sonra beyin fonksiyonlarında yaşanan bu gerilemenin 6 ila 13 yıllık zihinsel yaşlanmaya eş değer olduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinde nöroloji doçenti Michelle Johansen, çalışmanın "kalp krizini önlemenin yaşlı bireylerde beyin sağlığını korumak için bir strateji olabileceğini gösterdiğini" kaydetti.

Araştırmanın bulguları, JAMA Neurology'de yayımlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kalp krizi, beyin hasarını hızlandırıyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:25