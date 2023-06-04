Endonezya’nın referandum ve barış teklifine ret!





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Endonezya hükümetinin ihtilafın çözümüne ilişkin sunduğu yol haritasını kabul etmediklerini söyledi. Açıklamasında "Endonezya'nın Ukrayna'da barışın yeniden tesis edilmesine gösterdiği ilgiyi takdir ediyoruz. Ancak Ukrayna ve Rusya arasında ihtilaflı olan ve referandum yapılmasını gerektiren herhangi bir bölge bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.







Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ise Bloomberg'e verdiği demeçte önerinin 'Rusya'nın planına benzediğini' iddia etti.





Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto tarafından Singapur’da dünyaya duyurulan ‘referandum ve barış’ planı, Ukrayna ve ABD savunma bakanlarının da katıldığı savunma zirvesi sırasında ortaya atılmıştı.

Plan ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerleri tarafından denetlenecek Kore tarzı bir askerden arındırılmış bölge oluşturulması önerisini de kapsıyordu.