Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya’nın referandum ve barış teklifine ret! /04 Haziran 2023 15:58

Endonezya’nın referandum ve barış teklifine ret!

Endonezya tarafından teklif edilen Kırım yarımadası ve Ukrayna'nın kendi toprağı olarak gördüğü diğer bölgelerde referandum yapılmasını içeren barış teklifi Kiev tarafından reddedildi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Endonezya hükümetinin ihtilafın çözümüne ilişkin sunduğu yol haritasını kabul etmediklerini söyledi. Açıklamasında "Endonezya'nın Ukrayna'da barışın yeniden tesis edilmesine gösterdiği ilgiyi takdir ediyoruz. Ancak Ukrayna ve Rusya arasında ihtilaflı olan ve referandum yapılmasını gerektiren herhangi bir bölge bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ise Bloomberg'e verdiği demeçte önerinin 'Rusya'nın planına benzediğini' iddia etti.

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto tarafından Singapur’da dünyaya duyurulan ‘referandum ve barış’ planı, Ukrayna ve ABD savunma bakanlarının da katıldığı savunma zirvesi sırasında ortaya atılmıştı.
Plan ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerleri tarafından denetlenecek Kore tarzı bir askerden arındırılmış bölge oluşturulması önerisini de kapsıyordu.
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