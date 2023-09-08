Samanyolu Haber /Dünya / Kamala Harris, ABD başkanı olmaya ‘hazır’ /08 Eylül 2023 10:52

Kamala Harris, ABD başkanı olmaya ‘hazır’

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık için ‘gerekirse hazır olduğunu’ söyledi.

SHABER3.COM

Önümüzdeki sene ABD başkanlık seçimleri düzenlenecek. Mevcut başkan Joe Biden adaylığını açıklarken eski başkan Donald Trump da öne çıkan isimlerden. Biden’ın 81 yaşında olmasıysa tartışma konusu.

Harris, ‘Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ (ASEAN) zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Harris, Biden’ın yaşıyla ilgili soruları es geçip “Biden iyi durumda” derken gerekirse başkanlığı devralabileceğini belirtti.

Başkan yardımcısı, şöyle konuştu: “Eğer gerekirse başkanlığı devralabilirim. Ama Biden iyi durumda. Biden’a saldırıyorlar çünkü bizim kazanacağımızdan korkuyorlar.”
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