Akşener'e karşı CHP'den 'temkinli' tavır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimlere “ittifak” olmadan gireceğini belirtmesinin ardından CHP’li kurmaylar seçimlere kendi başlarına girecekmiş gibi çalıştıklarını belirtirken ittifak ihtimalini gözeterek sürece temkinli yaklaştılar.





Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; CHP kulislerinde ittifak ihtimali konuşulmaya devam ediyor. Bu nedenle Akşener’in açıklamaları sorulduğunda CHP yönetimindeki isimler, konuya yine ittifak ihtimalini gözeterek temkinli yaklaşıyor. Partinin hiçbir zaman suçlayıcı bir dil kullanmadığını söyleyen bazı kurmaylar, “Biz her zaman özenli olmaya çalışıyoruz. Ağzımızdan çıkan her sözü tartıyoruz.





Bir konuya bakarken sadece o partinin yöneticilerini değil, o partiye oy veren milyonlarca insanı da düşünüyoruz. Ama bize karşı aynı özen var mı” sorusunu yöneltiyor. Ayrıca, CHP’nin seçimlere kendi başına girecekmiş gibi çalıştığını söyleyen kaynaklar, “Biz ittifak olmayacakmış gibi çalışmalarımızı yapacağız. Her yere adaylarımızı hazırlayacağız.” değerlendirmesini yapıyor.





CHP kulislerinde “İYİ Parti’nin de CHP ile ittifaka kapıları tam olarak kapatmadığı” da konuşuluyor. Kulislerde, Akşener’in Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi ise “sıkıştırma” olarak yorumlanıyor. Parti kurmayları konuyla ilgili, “Meral Hanım CHP’ye ittifakı kapatmıyor ama Muharrem Bey’le bir sıkıştırma yapmaya çalışıyor olabilir” diyor. Önemli olanın seçmenin kararı olduğunu söyleyen kurmaylar; “Yerel seçimlerde büyük partiler etrafında bir toplanma olabilir. İYİ Parti seçmeni de yerel seçimlerde kazanacak yere, bize yönelebilir” değerlendirmesini yapıyor. Parti yönetimi “CHP, 1999 seçimlerinde baraj altı kalmıştı ama aynı yıl yapılan yerel seçimlerde kazandığı belediyeler olmuştu. Seçmen başkanlardan memnunsa devam etmesini isteyecektir” görüşünü savunuyor.