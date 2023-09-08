Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'a ilişkin Kırım iddiası: Starlink'i kapattı, Rus savaş gemilerine yönelik saldırıyı önledi /08 Eylül 2023 11:20

Elon Musk'a ilişkin Kırım iddiası: Starlink'i kapattı, Rus savaş gemilerine yönelik saldırıyı önledi

Elon Musk'a ilişkin Kırım iddiası: Starlink'i kapattı, Rus savaş gemilerine yönelik saldırıyı önledi

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 Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın yeni yayımlanan bir biyografisinde sahibi olduğu Starlink uydu iletişim ağının, Rus savaş gemilerine yönelik bir Ukrayna insansız deniz aracı saldırısını engellemek için, kapatılmasını emrettiğine yer verildi. ABD'li yazar Walter Isaacson'ın kaleme aldığı kitaba göre Kırım kıyısı yakınlarında yaşanan olay sonrasında insansız deniz araçlarının hedeflerine yaklaşırken "bağlantılarını kaybedip zararsız şekilde kıyıya vurdukları" anlatıldı.

KÜÇÜK PEARL HARBOR

Biyografide, Musk'ın Kırım'daki olası Ukrayna saldırısını 'Küçük Pearl Harbor' diye tanımladığı ve Rusya'nın nükleer silahlarla karşılık vermesinden endişe ettiği için böyle bir emir verdiği iddia ediliyor. Tartışmalı tutumlarıyla tanınan iş insanının daha önce bu tutumuyla örtüşen açıklamaları kamuoyu tarafından biliniyordu ancak ilk kez, belirli bir operasyonun ortasında Ukrayna güçlerini engellediği iddia edildi.

MUSK'TAN UKRAYNALI YETKİLİYE: ARTIK ÇOK İLERİ GİTTİNİZ

CNN'in aktardığına göre, sırasında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Starlink iletişimini yeniden kurması için Musk'a yalvardı. Kitapta Fedorov'un Musk'a "Teknoloji aracılığıyla dünyayı değiştiren kişinin bunu bilmesini istiyorum" dediğine yer verildi. Isaacson'ın anlatımına göre Musk, Ukrayna'nın "artık çok ileri gittiğini ve stratejik yenilgiye davetiye çıkardığını" söyleyerek Fedorov'un talebini reddetti. Musk geçmişte de Rusya'nın söylemlerini yinelemiş ve "halkın iradesini yansıtmak için" Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerin Rusya'ya verilmesini önermişti.
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