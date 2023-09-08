Samanyolu Haber /Gündem / Ankara kulislerinde dolaşan flaş iddia: 'Akşener ve Bahçeli bir araya gelebilir!' /08 Eylül 2023 13:26

Ankara kulislerinde dolaşan flaş iddia: 'Akşener ve Bahçeli bir araya gelebilir!'

Geçtiğimiz gün gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalarla yerel seçimde Millet İttifakı'nın olmayacağını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP ile yakınlaşmaya hazırlandığı iddia edildi.

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tv100 ekranlarında hafta içi yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Akşam Raporu programında siyasetteki son gelişmeler konuşuldu. tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, İYİ Parti tabanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesi fikrinin konuşulmaya başlandığını aktardı.

“NEZAKET GÖRÜŞMESİ OLACAK”
Yakışıklı, “Şu anda İYİ Parti’nin yönetim tabanında MHP’yle bir ittifak söz konusu değil. Ancak Meral Akşener’in ilerleyen haftalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya gelmesi gerektiği fikri, İYİ Parti tabanında konuşulmaya başlamış. Ya MHP Genel Merkezi’nde ya da TBMM’nin aradaki kulis koltuklarında ayak üstü de olsa görüşmenin gerçekleşebileceği; CHP ile süreç böyle giderse böyle bir görüşme yapılacağı konuşuluyor. İttifaka girelim değil de bir nezaket görüşmesi olacak” ifadelerini kullandı.
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