Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya 15 Temmuz darbesi: O isim gözaltında /08 Eylül 2023 13:40

Soylu'ya 15 Temmuz darbesi: O isim gözaltında

Ankara’da yer altı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte verdiği pozla gündeme gelen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alındığı bildirildi.

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Ankara’da yer altı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ellerinde kalaşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme gelen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı. Yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanında gözaltına alınan Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalandı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; hakkındaki şikayet kapsamında işkence ile suçlandığı öğrenilen Kaplan’ın kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli kişinin ise firar ettiği öğrenildi. Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığından alınması ve emniyette önemli değişiklikler yapılmasının ardından gerçekleştirilen ilk kritik operasyonun Kaplan grubuna yönelik olması da dikkat çekti.

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Ankara Emniyeti’nce dün gece gerçekleştirilen operasyonda ismi daha önce eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile gündeme gelen Ayhan Bora Kaplan ve ekibi gözaltına alındı. Bir şikayet üzerine “işkence” iddiasıyla başlatıldığı öğrenilen soruşturma kapsamında Kaplan ve beraberindeki koruması U.P, Esenboğa Havalimanı girişinde yakalandı. Kaplan’ın bulunduğu araçta yapılan aramada 50 bin Euro, 800 Dolar ve 10 bin 300 TL nakit para ile 2 adet Ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

KARDEŞİ FİRAR, AVUKATI GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında Kaplan’ın adamları A.K ve O.S de şehir dışına çıkmak üzereyken Polatlı çıkışında gözaltına alındı. Kaplan’ın avukatı G.Ü’nün de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenilirken, kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli adamının ise firari durumda olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında Kaplan’ın ofisinde yapılan aramada da kasa içerisinde bin 150 gr altın, 31 bin 650 Euro, 16 bin dolar ve 33 bin 310 TL bulundu.
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